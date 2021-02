Mesures annoncées | «J'ai été un peu surpris de ce que les gens en ont retenu» -Paul Arcand

« Moi, j'ai retenu qu'un Québécois sur trois qui devait se faire opérer aujourd'hui ne se fera pas opérer. Et pour Montréal, en gros, c'est un sur deux (...) Ça commence à faire du monde qui s'additionne à une liste d'attente qui déjà déborde et déborde encore plus depuis le printemps. Ça va faire un an, à des degrés divers, qu'on fait du délestage dans le réseau de la santé. Ça, sérieusement, hier, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de questions ou à peine (...) Ce n'est quand même pas banal, un sur deux à Montréal parce que les cas COVID prennent toute la place et que le personnel est épuisé. »