Selon Fred, la marmotte québécoise | Le printemps sera hâtif cette année

«Elle a quand même de bonnes prédictions. Elle a 76% de prédictions vraies sur 11 saisons. Il faut dire que j’ai une chance sur deux de me tromper. Mais on ne peut pas inventer les nuages, le temps nuageux. Quand on sort pour préparer l’animal, vers 1-2 heure du matin, il y avait plein d’étoiles dans le ciel. Entre 4 et 6 heures, ç’a commencé à être nuageux. Donc, on ne peut pas inventer ça»