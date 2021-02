Tempête de neige | Pour le moment, c'est la poudrerie le problème

La grande région de Montréal va recevoir une quinzaine de centimètres de neige d'ici à mercredi matin avec une accalmie au cours des prochaines heures.

De 25 à 30 centimètres de neige sont attendus à l'est de Québec et les précipitations pourraient atteindre 60 centimètres dans l'est de la Gaspésie.

Simon Legault, météorologue Environnement Canada, faisait le point sur le développement de cette tempête au micro de Paul Arcand, mardi matin.