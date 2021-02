La «grande messe» de 17 h | «Qu'est ce qui rouvre, qu'est-ce qui reste fermé ?»

« On pourrait permettre la réouverture des restaurants dans ces régions-là, mais on parle de restaurants où la bulle se déplace. Vous n'allez pas souper avec des amis à la brasserie. Vous allez souper en famille ou avec des gens qui habitent à la même adresse que vous (...) Est-ce que c'est ça qui va arriver? Hypothèse, rumeur dans ma ville (...) M. Legault veut réactiver l'économie et donner du lousse dans les régions où la COVID est moins menaçante. Cela étant dit, il reste bien des points d'interrogations: les variants de la COVID qu'on commence à découvrir, qu'on sait plus plus contagieux, peut-être même plus dangereux, plus mortels. Les retards en vaccination, ce n'est quand même pas rien ça. »