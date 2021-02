Commission Ferrandez-Normandeau | Doit-on relâcher des mesures à Montréal et qu'est-ce qu’on fait avec les voyageurs qui n’ont pas 2000$ pour une quarantaine?

Dans un deuxième temps, le débat portait sur les voyageurs qui reviendront par avion et qui seront dirigés vers les quatre plus grands aéroports au pays avec l'obligation de se soumettre à un test de dépistage en arrivant et à un séjour supervisé à l'hôtel qui coûtera autour de 2 000 dollars.

Les commissaires se demandaient ce qu’on allait faire avec ceux qui n’auront pas les moyens de payer cette somme.