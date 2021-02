60 cm de neige sur certaines régions | Montréal va échapper au plus gros de la tempête

Mardi matin, déjà dans le sud du Québec on va avoir de la neige. Montréal n'aura pas les plus grosses accumulations. On anticipe au total 10 à 15 cm. Il devrait avoir une petite portion qui va tomber mardi matin jusqu'en début d'après-midi, mais ça va se calmer par la suite. Il ne faudra pas penser que c'est fini parce que c'est dans la soirée qu'on va en recevoir plus. »