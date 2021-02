Revue de presse | Inquiet pour les patients en attente de chirurgies et pour les restaurateurs

François Legault a déjà fait savoir qu'il rencontrera la population lors d'un point de presse mardi à 17 h question de préparer tout le monde aux mesures avec lesquelles on devra s'adapter dans l'après 8 février.

«Est-ce que ça va toucher le Québec au complet ou seulement certaines régions», se demande Paul Arcand tout comme des millions de Québécois.

Parmi les scénarios prévus, on pourrait permettre aux commerces dit non essentiels de rouvrir, mais on se questionne à savoir si le couvre-feu sera maintenu.

Dans sa revue de presse, lundi matin, Paul Arcand ne semblait pas très optimiste our les restaurateurs et les patients en attente de chirugies.