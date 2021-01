Québécois qui croient qu’il faut mettre le confinement de côté et s’habituer à vivre avec le virus | «Ces gens vivent dans un petit monde de licornes»

«Ces gens vivent dans un petit monde de licornes. Si on décide de vivre avec le virus, on ne sera pas plus avancés. Les gens qui vont tomber malades, ils ne voudront pas mourir tranquillement parce qu’il fallait apprendre à vivre avec le virus! Ils vont débarquer massivement dans les hôpitaux et tout sera paralysé. Les variants vont se mettre à ‘’popper’’ partout. Le chaos social qui va en résulter va de loin être pire. On va être obligés de prendre des mesures de triage avancé qui va fracturer le tissu social du Québec. Vous allez voir c’est quoi un système de santé qui s’effondre»