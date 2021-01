Point de presse à 15 h | «Le message de Québec n'est pas assez clair à mon goût, pas assez cohérent non plus»

Accompagné du ministre de la Santé Christian Dubé et du directeur national de la santé publique, M. Horacio Arruda, le premier ministre François Legault doit donner un point de presse à 15 h concernant la situation de la COVID-19.

Entendrons-nous l'allègement de certaines mesures en régions?

De plus en plus, ici et ailleurs, il semble que le processus de vaccination va s'étirer, tout comme les mesures sanitaires pour endiguer le virus à travers le monde.