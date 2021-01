Ton exaspéré de François Legault envers son homologue canadien | «Peut-il prendre une p’tite camomille, notre premier ministre?»

«On peut bien lancer toutes les tomates du monde à Justin Trudeau et à son gouvernement pour ce qui est des mesures destinées aux voyageurs, mais la réalité, c’est que c’est plus compliqué qu’il n’y paraît. Dans le monde actuellement, sur 197 États, il y a seulement l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Belgique, Israël et le Japon qui interdisent les voyages non essentiels. Et en novembre dernier, il y a près de 55 000 voyageurs en provenance de l’international qui ont foulé le sol de l’aéroport Montréal-Trudeau. Si on avait voulu mettre tout ce monde en quarantaine, on aurait eu un défi logistique parce qu’il n’y a que 25 000 chambres d’hôtel à Montréal. Le gouvernement de Justin Trudeau a la volonté de poser des gestes, mais c’est vrai que c’est long parce que c’est complexe»