Une entrevue portant à réflexion | Sa conjointe est décédée de l’Alzheimer à 44 ans

« Sa maladie a été qualifiée par la neurologue de fulgurante comme évolution et partout où elle est passée dans les hôpitaux et les deux CHSLD, cela a pris tout le monde par surprise, un cas lourd de ce type-là, ça ne s'était jamais vu (...) L'aide médicale à mourir a été un sujet de conversation, mais il y a quatre ans, on n'avait pas les moyens de faire accepter ça (...) Ce qu'elle souhaitait, c'était de mourir le plus rapidement possible. C'était son souhait. »