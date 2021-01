Revue de presse | Vacciner tous les Canadiens d'ici septembre: «Ça reste à voir» -Paul Arcand

« On prétend qu'on va quand même atteindre l'objectif au Canada de vacciner tout le monde d'ici septembre, mais ça reste à voir. Ça se passe alors qu'il y a non seulement une course au vaccin, mais une guerre au vaccin à travers le monde (...) Quand l'Europe met le poing sur la table, quand les Américains mettent le poing sur la table et les Britanniques qui sont sortis de l'Union européenne, vous comprendrez que le Canada essaie de se faufiler à travers ça pour obtenir ses stocks (...) Il n'y a aucune garantie. On a des projections de livraison, des intentions... »