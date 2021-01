Décriminalisation des drogues | «C’est loin d’être une recette magique» - Luc Ferrandez

«Mais attention, c’est loin d’être une recette magique. Tu dois démontrer que tu as moins de 10 jours de consommation de drogues sur toi. Ça reste une offense, tu vas avoir une contravention d’environ 100 $ et tu dois passer devant un comité de professionnels de la santé qui vont t’orienter vers des ressources. Au Portugal, il y a eu une diminution phénoménale des cas de sida et d’overdoses, mais pas de diminution de la consommation»