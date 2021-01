Revue de presse | «Plusieurs pensent que ce n'est pas le temps d'ouvrir les régions avant la semaine de relâche»

« Pourquoi les gouvernements tiennent tant à serrer la vis aux voyageurs? Parce qu'ils craignent que des virus, des variants, viennent évidemment frapper ici. Il y a bien des gens qui disent que ce n'est pas le temps avant la semaine de relâche d'ouvrir les régions et qu'on se promène d'une place à l'autre. On va se retrouver peut-être au mois de mars avec des cas plus lourds. »