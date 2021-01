Commission Normandeau-Ferrandez | «Si on bannit les courtes peines de prison, on banalise le crime»

«Au Québec, il y a 23 centres de détention. Si on bannit les peines d’emprisonnement, on nous dit qu’on va éviter des suicides. Je n’achète pas du tout cette thèse. C’est simpliste comme réflexion. Un crime, c’est un crime. Si on bannit les courtes peines, on banalise aussi le crime. Évitons d’associer le suicide aux courtes peines. Demandons-nous plutôt si la personne emprisonnée se retrouve au bon endroit pour purger sa peine. Il est vrai qu’il y a un manque d’effectifs en prison. Il y a surtout beaucoup de problèmes de santé mentale...»