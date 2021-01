Assermentation de Joe Biden | Des adeptes de QAnon sont déboussolés

«Au lendemain de l’assermentation de Biden, on voit sur les réseaux sociaux qu’une frange est au désespoir voulant retourner à leur vie d’avant. Il y a ceux qui continuent d’avoir espoir disant que quelque chose va arriver. ‘’Il va avoir une nouvelle date, on nous teste’’. Et il y a ceux qui voient encore des signes qui se mettent en place»