Départ de Trump, arrivée de Joe Biden | «Toute la journée a été étrange» -Paul Arcand

« Pourquoi je dis que c'était bizarre? Parce que le discours de Biden, c'est un changement de ton où il parle de bonté, de gentillesse, où il parle d'espoir, de guérir les blessures d'une Amérique divisée. Nous ne sommes pas de gauche et de droite, nous ne sommes pas des gens qui doivent toujours être en confrontation (...) C'est un Biden président de transition, président d'un seul mandat, qui dit: je viens replacer les choses, je viens redonner du lustre à la présidence après quatre ans de mensonges, de propos belliqueux, des propos incendiaires. On tourne la page et pour bien se comprendre je signe 17 décrets, mémoires, ordres présidentiels pour renverser les décisions de Trump (...) Pour beaucoup d'Américains, c'est loin des priorités. Comment Joe Bident va réussir cet équilibre?»