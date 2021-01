Pierre Karl Péladeau continue de parler de concurrence déloyale de la part de Radio-Canada envers le privé

« Depuis un certain nombre d'années, c'est comme une obsession de faire de la cote d'écoute ce qui entraine cette démesure de mettre en place des revenus publicitaires toujours plus importants. À chaque fois que vous soustrayez de l'argent des revenus publicitaires du secteur privé, c'est d'autant de gestes que vous posez pour affaiblir et vulnérabiliser les joueurs. »