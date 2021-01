Revue de presse | Washington à l'heure Biden: «Il y a plusieurs éléments historiques»

Joe Biden disait mardi qu'il avait été le premier vice-président américain à servir sous la présidence d'un président noir aux États-Unis avec Barack Obama et qu'il retournait à la Maison-Blanche comme président avec la première femme noire à la vice-présidence, Kamala Harris.

«Il y a plusieurs éléments historiques, disait Paul Arcand mercredi matin et tout ça dans un contexte où la ville, la capitale, est complètement barricadée (...) Sur le parcours, on a remplacé pour des raisons de sécurité les citoyens par des drapeaux américains et ça donne des images assez extraordinaires».

Mardi, Donald Trump effectuait un dernier discours durant lequel il disait du bout des lèvres que le moment était venu de quitter, souhaitant pratiquement bonne chance à l'administration Biden-Harris alors qu'on sait depuis longtemps qu'il ne respectera pas le protocole de les accueillir.