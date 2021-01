Itinérance et refuges | La mort d'un itinérant ravive la problématique du couvre-feu

« Ils ne veulent pas aller en prison présentement. S'ils rentrent à Bordeaux, on va les tenir en isolement pendant deux semaines à cause de la COVID. Ils vont passer 22 heures sur 24 en isolement dans une cellule. Ils ont peur d'aller dans les refuges à cause qu'il y a une éclosion de coronavirus. On demande au gouvernement de pouvoir exempter les personnes en situation d'itinérance. »