Par respect pour les travailleurs de la santé | Devrait-on interdire les voyages dans le sud cet hiver?

Alors que les travailleurs de la santé mettent les bouchées doubles depuis le début de la pandémie pour sauver des vies et qu’une majorité de Québécois se privent de contacts sociaux pour respecter les mesures sanitaires, certaines personnes ont bien l’intention d’aller en vacances dans le sud pendant la semaine de relâche.

Pourtant, les gouvernements fédéral et provincial suggèrent à la population de rester à la maison et de suivre à la lettre les mesures sanitaires. Tout voyage non essentiel n’est pas recommandé.

Mais il semble que certains Québécois sont au-dessus de ces règles.