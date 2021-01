La commission jeunesse de l'émission matinale «débarquait» chez Paul Arcand, jeudi matin, afin de répondre aux questions de l'animateur qui voulait connaitre les impacts immédiats et à plus long terme de la pandémie chez les jeunes et particulièrement pour les étudiants du post-secondaire.

Ses observateurs, Célestine Uhde, étudiante en enjeux internationaux et Vincent Duguay, étudiant en sciences humaines, tous deux au Collège Rosemont, ont de nouveau répondu à son appel.