Revue de presse | Pourquoi Québec est-il si réticent à utiliser les tests rapides?

« Ce qui m'hallucine avec le dossier des tests rapides, c'est la réticence de la santé publique à vouloir les utiliser. On les a. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ne sont pas inutiles non plus. Ça fait partie de l'arsenal dans d'autres juridictions (...) La Presse dit que Québec aurait décidé de les utiliser de façon prudente. Ça veut dire quoi ça de façon prudente? Les experts ont dit: allez-y, mais dans un contexte très particulier. Il n'est pas question de les utiliser en milieu scolaire ou dans le secteur manufacturier. Je ne sais pas sérieusement quelle est la réticence. »