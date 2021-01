Revue de presse | COVID, vaccins et situation préoccupante aux États-Unis

Également au menu de la revue de presse, mercredi :

Commandes confirmées | Vacciner le maximum de Canadiens d'ici septembre

Fabricants de vaccin | On approuve six semaines avant la deuxième dose

Ontario vs Québec | Des sociétés distinctes dans les choix COVID

Masques pour les élèves | Décision tardive parce qu'on en avait pas assez