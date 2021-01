Les experts en démographie se prononcent | La réouverture des écoles à Montréal va-t-elle miner les avantages du confinement actuel?

« Après l'ouverture des écoles en septembre, le taux d'incidence a augmenté d'abord chez les 10 à 19 ans et ensuite, avec un décalage de trois semaines, chez les adultes de 30 à 49 ans, ce qui correspond au groupe d'âge de leurs parents et des travailleurs essentiels. C'est une tendance observée pour l'île de Montréal et que nous avons remarqué aussi dans certains quartiers de Montréal où on retrouve le plus grand nombre d'écoles qui ont déclaré des cas. »