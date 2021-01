Écoles bien ventilées au Québec? | «Je ne croirai plus le ministre de l’Éducation» - Luc Ferrandez

«Je ne croirai plus le ministre de l’Éducation. La passe qu’il a faite sur la communication sur la ventilation, vendredi, j’en ai été victime. Le rapport sort et dit qu’il y a très peu d’écoles, sur les 300 testées, où la ventilation pose problème (3%). Mais là on apprend que les fenêtres ont été ouvertes 20 minutes avant de faire les tests et là où on n’a pas pu ouvrir les fenêtres, on a laissé les résultats de côté. Donc, il y a 100 écoles où on n’a pas pris en considération les résultats. Eille, c’est une communication tordue!»