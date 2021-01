«Derek était un frère pour moi» -Joël Bouchard

«Derek était un buddy. C’était un vrai chum. J’ai été quatre ans avec lui à New York. On a demeuré ensemble; on a voyagé ensemble. Il avait les clés de ma maison à Montréal. C’était un frère pour moi. [...] Je savais qu’il était un homme extraordinaire. Mais, dans l’adversité, durant sa maladie, j’ai constaté qu’il était vraiment un grand homme.»