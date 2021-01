Le couvre-feu vu par Me Denis Gallant | «Je pense que ça va être plus facile de faire respecter des règles»

Au micro de Louis Lacroix, mercredi matin, Me Denis Gallant fera le point sur les implications légales d'un possible couvre-feu et d'autres mesures comme la prolongation du confinement pour les élèves du primaire jusqu'au 18 janvier et des élèves du secondaire, le 25 janvier.

Le gouvernement Legault annoncera à 17 h, entre autres sur les ondes du 98.5, un confinement général de quatre semaines, soit jusqu'au 8 février.

Les policiers pourront distribuer des constats d'infraction aux contrevenants.