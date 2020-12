Revue de presse | Pour déjouer les règles sanitaires et se rassembler à Noël, une famille du Saguenay a fait signer un bail à ses enfants

«C’est un beau témoignage d’irresponsabilité. Une famille du Saguenay-Lac-Saint-Jean a pris les grands moyens pour défoncer les règles de la santé publique qui interdisent les rassemblements familiaux, sauf pour ceux qui vivent à la même adresse. Donc, les parents ont fait signer un bail de location à leurs nombreux enfants et les conjoints, conjointes pour leur donner une preuve de résidence. Il y a une vingtaine de personnes qui pourraient se réunir de cette façon en incluant les petits-enfants. Me semble que le bon sens et la conscience sociale font en sorte de ne pas faire ce genre de chose»