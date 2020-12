Revue de presse | Nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni : «un taux de contagion entre 40 et 70% supérieur»

«La nouvelle qui fait le tour du monde depuis samedi, une mutation du virus de la COVID-19 qui serait encore plus contagieuse que celle qu’on connaît déjà. On parle d’un taux de contagion entre 40 et 70% supérieur. L’apparition de cette nouvelle souche au Royaume-Uni qu’on qualifie hors de contrôle a entraîné le reconfinement de 16 millions de Britanniques»