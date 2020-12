Revue de presse | Retour en pause COVID: «C'est vous autres qui allez décider comment vous allez gérer ça»

En ce matin froid, mercredi 16 décembre, Paul Arcand revenait sur le plan de match du temps des Fêtes du gouvernement Legault qui met le Québec en pause à compter de jeudi jusqu'au 11 janvier pour ralentir la pandémie.

« Il y a une question de logique derrière ça, résumait l'animateur. Le principe de base c'est qu'il y a un virus dans la communauté et on limite les contacts et les déplacements pour casser la vague et surtout pour ne pas que la COVID prenne toute la place dans le système de santé ».

Comme changement si on compare à ce que nous avons vécu en mars, il y a des ouvertures pour les personnes seules qui pourront voir leurs proches durant les Fêtes.