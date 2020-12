Augmentation des nouveaux cas de coronavirus | Faut-il reconfiner le Québec?

«Historiquement, l’économie ralentit durant cette période parce que plusieurs travailleurs restent à la maison. Mais il en reste beaucoup qui travaille. Et les lieux d’éclosions les plus importants, c’est le travail et ensuite l’école, puis les lieux de santé. Les écoles sont déjà fermées à cette période et si on retire un grand nombre de travailleurs du milieu du travail, on pourrait possiblement voir l’augmentation préoccupante actuelle se mettre à baisser comme on a vu en France et en Angleterre. Ils ont eu des résultats spectaculaires du dernier reconfinement»