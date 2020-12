Revue de presse | «Pourquoi ne pas profiter des deux premières semaines de janvier pour faire une mise sur pause»

« On s’organise comment pour Noël ? Chacun prend sa décision et chacun informe les membres de sa famille (...) Ce qui est clair, c’est que la situation demeure inquiétante avec le nombre de cas élevé et le système de santé pour décembre, janvier et février demeure vulnérable (...) Pourquoi ne pas profiter des deux premières semaines de janvier pour faire une mise sur pause comme on a vécue le printemps dernier ? »