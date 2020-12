Démographie québécoise | Les Québécois «de souche» seront minoritaires en 2042

«Considérant les seuils migratoires actuels, l’érosion démographique de la majorité historique est bien réelle et pour moi, ça soulève son lot de questionnements pour les philosophes, les sociologues et les politicologues. Par exemple, comment la langue et la culture de la majorité historique au Québec pourront-elles être transmises de manière efficace aux nouveaux arrivants? Est-ce que les Québécois qui deviendront de plus en plus métissés, de plus en plus multiculturels et de plus en plus multiethniques voudront préserver un héritage culturel canadien-français?»