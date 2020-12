Personnes seules pour le temps des Fêtes | Bernard Drainville veut avoir vos idées pour les rejoindre

«On a fait des robot-calls. On a utilisé la liste électorale après avoir demandé, la permission au Directeur général des élections. On a fait un appel automatisé qui est parti dans tous les foyers dont on avait les numéros de téléphone. Et les gens pouvaient laisser un message qui s’en allait directement dans ma boîte de courriel avec un fichier audio. L’intérêt de ça, c’est qu’on pouvait rappeler les gens qui étaient en détresse ou qui avaient des besoins particuliers»