Revue de presse | Vaccin antiCOVID autorisé en Angleterre : «Très, très bonne nouvelle»

« Au Canada et au Québec, on a eu quelques précisions: on comprend que les doses seront limitées, que le Québec va avoir l'équivalent de doses pour 8% de la population d'ici la fin du mois de mars et que tout au cours de l'année il y aura vaccination. Le Dr Weiss disait du vaccin à deux doses qu'il faudrait un mois avant la pleine efficacité et le maximum d'immunité (...) L'immunité collective qu'on souhaite, ca va prendre quand même un certain temps. Ce n'est pas l'arrivée du vaccin qui, d'un coup de baguette magique, va faire disparaître l'importance des mesures sanitaires. »