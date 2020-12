Complotiste qui veut entrer de force dans les hôpitaux | «On ne peut pas tolérer ça parce que ça met en danger la vie des gens» - Luc Lavoie

«C’est assez évident qu’il se croit. Il y a 1% des gens qui ont un trouble délirant, c’est beaucoup. Avant, on avait des délires sur la religion, on n'en a presque plus. La définition d’un délire, c’est une croyance qui est fausse, qui est irréductible par la logique et non partagée par l’entourage. Quels que soient les arguments qu’on va amener, on ne convaincra pas la personne»