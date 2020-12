Mise à jour économique | «Là où ça devient questionnable, c'est quand il y a beaucoup d'éléments qui ressemblent davantage à des mesures électoralistes»

En rappelant la présence de Justin Trudeau à son micro vers 7 h 20, mardi matin, Paul Arcand revenait sur la présentation économique fédérale de la ministre des Finances Chrystia Freeland dans sa revue de presse, mardi.

En résumant le déficit annoncé de près de 381 milliards de dollars pour 2020-2021, le plan de relance économique pourrait atteindre 100 milliards de dollars sur trois ans et la mise à jour prévoit de nouvelles mesures pour contrer les effets de la COVID, dont une aide pouvant atteindre jusqu'à 1200 dollars non imposables pour chaque enfant de moins de six ans.