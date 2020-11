Hiver doux et enneigé | Mais il fera très froid à Noël

«Cet hiver, ce qu’on a comme tendance, c’est vraiment de l’air doux sur tout l’Est du continent. C’est 80%, je dirais même 100%. Depuis pratiquement 12 ans, les hivers sont toujours plus chauds que la normale. Il y a une tendance lourde. Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas des records de froid. Après le 15 décembre, il y a une bulle d’air froid de l’Ontario et de la Baie d’Hudson qui va nous glisser dessus pour Noël et bang!, on tombe à du -25, -30 degrés avec de belles accumulations de neige. Mais ça dure 10 jours et ensuite on se fait rattraper par des redoux qui dureront une semaine, 10 jours»