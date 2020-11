Retrait des suggestions de lecture de François Legault | «C’est carrément choquant; c’est quoi cette folie-là?» - Luc Lavoie

«Je réagis très mal. Ça devient comme un mauvais moteur dans la société. Il y a des censeurs et on ne sait pas où ils sont. Comme pour la dame à l’Université d’Ottawa et l’autre à Concordia. Je trouve ça inquiétant au max! Qui sont ces gens qui ont voulu enlever M. Legault sur la page Facebook? Une espèce de gauche qui n’a plus rien à voir avec la gauche traditionnelle. Je n’en reviens plus de ces conneries-là, il faut que ça arrête! Comment fait-on pour que ça arrête?»