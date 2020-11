Les Libraires du Québec censurent François Legault | «Impossible de réagir à une tempête médiatique si tu n'es pas préparé» -Luc Ferrandez

« Les gens éveillés qui savent tout et qui peuvent décider à notre place ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous (...) Wo! Minute. Il y a un mouvement, quelque chose qui se passe et ce n'est pas juste au Québec, c'est partout. Il y a quand même en France un professeur qui a perdu la vie et la tête pour avoir défendu la liberté d'expression et nous, on est là, béats, à regarder les libraires qui n'aiment pas les livres de M. Legault. »