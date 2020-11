Les choix de lecture de François Legault «non approuvés» | L'Association des libraires passe dans le tordeur de Paul Arcand

« Les pâtes molles de l'Association des libraires ont dit: il y a des plaintes. Les peu de colonnes, les aplatventris ont dit: on va enlever ses suggestions et faire une mise en garde concernant sa vidéo en disant que ça ne partage pas nécessairement ce que nous on pense, que ça n'engage que lui. Sérieusement, vous avez demandé au premier ministre ses goûts de lecture et vous décidez de les enlever à cause de trois ou quatre braillards. C'est vraiment pathétique, le genre de truc que tu te dis: ça ne se peut pas. Tu veux faire la promotion des produits culturels québécois, des livres (...) Pourquoi lui as-tu demandé ses suggestions ? C'est pas fort. »