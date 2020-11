«Ces histoires de maltraitance envers les enfants, comme celle racontée ce matin par Marie-Laurence Delainey, me rendent dingue. C’est important de donner les détails. On doit pouvoir prendre la gravité de la maltraitance. C’est hallucinant de constater que des gens peuvent poser de tels gestes à l’endroit des jeunes. […] Ça commence à bien faire la violence à l’égard des enfants! On a récemment eu le cas à Granby. […] J’espère que cette femme de la garderie Chez Najah aura une sentence exemplaire. Quand tu es responsable d’enfants, et que tu les maltraites de cette façon... Il n’y a pas de mot pour décrire ces actes.»