Revue de presse de Paul Arcand | La DPJ à Granby encore pointée du doigt

Plusieurs histoires de maltraitance d'enfants étaient en lumière, dont une en particulier qui a fait sortir Paul Arcand de ses gonds, jeudi matin, dans sa revue de presse quotidienne.

Mis au jour dans un article de La Presse, un cas particulier a jeté l'animateur matinal du 98.5 en bas de sa chaise.

« Ce qui me bouleverse, encore une fois la DPJ à Granby: un juge de la Cour du Québec qui, une fois de plus, ramasse la DPJ. C'est un enfant de 17 ans, un ado, qui a été battu, affamé par sa mère et on l'a découvert par hasard. »