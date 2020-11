Cerfs au parc Michel-Chartrand | Un biologiste dénonce la pression populaire qui a fait reculer la Ville de Longueuil

Le biologiste Michel La Haye a publié une lettre ouverte dans laquelle il se dit très surpris de la volte-face de la Ville de Longueuil qui voulait abattre 15 cerfs de Virginie en raison de leur surpopulation au parc Michel-Chartrand.

Intitulée La science a mordu la poussière, la lettre ouverte du biologiste a été publiée dans La Presse +, mercredi matin.

En entrevue avec Paul Arcand, Michel La Haye, biologiste et PDG d’Enviro science et faune, ne comprend pas pourquoi la Ville de Longueuil a cédé à la pression populaire, émotive et non scientifique.