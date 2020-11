Impact de la COVID à l'école | «L’écart entre les plus forts et les plus faibles a augmenté; ça, c'est documenté»

« Ça ne semble pas avoir de bons sens de maintenir un premier bulletin de l'année qui arrive en janvier et qui compte pour 50% des notes. Les taux d'échec à ce bulletin-la risquent d'être très élevés. Déjà, les directions d'école parlent de quelque chose qui ressemble entre 25 et 30%. J'ai des possibilités de décrochage qui ne font qu'augmenter, les retards d'apprentissages de ces jeunes-là ne font qu'augmenter aussi (...) L’écart entre les plus forts et les plus faibles a augmenté, ça, c'est documenté. »