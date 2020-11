Me Anne-France Goldwater s’oppose à l’abattage des cerfs de Longueuil | «Je suis prête à éduquer le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs»

«Ce qui m’empêche de dormir, c’est cet empressement de dépenser 65 000$ des contribuables, au beau milieu d’une pandémie, pour abattre Bambi et sa famille qui n’ont mordu aucun enfant à Montréal-Nord. Il y a des solutions qui se présentent et qui ne coûteraient absolument rien à la municipalité. Il y a des regroupements de professionnels qui sont prêts à donner leur temps pour déplacer ces animaux en toute sécurité. Si on pense qu’il y a des tiques qui affligent ces animaux sans les rendre malades, mais qui rendent malades les êtres humains, pourquoi ne met-on pas des dispositions qui ne coûtent pas beaucoup comme on fait pour traiter nos chiens?»