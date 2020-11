Revue de presse | «Un lot d'imbéciles» -Paul Arcand à propos des fêtards sans masques à Place Rosemère

« Pour des épais comme ça, pour des imbéciles de cette nature, je n'ai pas tellement de patience (...) Quand on est assez tatas, quand je regarde les faces de la Place Rosemère, on s'entend qu'il y a des clients potentiels plus vulnérables pour la COVID. Je trouve ça débile, c'est une gang d'égoïstes, narcissiques qui ne pensent qu'à eux-mêmes. »