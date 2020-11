Scénarios possibles du temps des Fêtes | «Il n'y a pas d'unanimité» -Paul Arcand

Flanqué du Dr Arruda, de Christian Dubé à la Santé et de Jean-François Roberge à l'Éducation, le premier ministre François Legault va s'adresser aux Québécois à 17h, jeudi, pour leur dire ce que le gouvernement souhaite ou exige de leur part pour la période de Noël et du Jour de l'an.

Plus tôt cette semaine, Paul Arcand parlait de grande lenteur et qualifiait la Santé et l'Éducation « des deux mammouths » du Québec.

Les deux mammouths vont donc bouger à 17h.

« Jeudi matin, quand on fait le tour, il n'y a pas d'unanimité, pas même encore de consensus. Il y a des positions très claires et surtout beaucoup d'hypothèses et de scénarios», disait l'animateur matinal du 98.5.