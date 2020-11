COVID-19 | Est-il sage de permettre les rassemblements pour célébrer Noël cette année ?

«On sait que c’est un virus extrêmement contagieux, il est invisible, des personnes asymptomatiques peuvent être très contagieuses. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que dans des rassemblements intérieurs, dans des lieux clos, peu ventilés, où on fête, prend un verre et on se rapproche, où personne ne porte de masque, où on mélange les mets et la vaisselle, où on fréquente les mêmes salles de bain… s’il y a une ou des personnes contagieuses dans cette salle, sans le savoir, ça peut propager le virus à des personnes plus fragiles, pas juste des aînés. Et tout ce beau monde va ramener ça dans la communauté…»